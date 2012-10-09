〔中国债市〕前三季企业债发行5,142亿元,国开证券承销额仍领跑

路透上海10月9日电---据路透统计数据显示,2012年前三季度中国企业债(含集合债券)发行规模合计达5,142亿元人民币,较上年同期大增226%;其中国开证券仍领跑承销榜,以487亿元居承销额之首.

同期企业债承销额排名第二和第三位的是银河证券和国泰君安证券,承销额分别为376亿元和330亿元.

前三季企业债发行承销额第四至10位的机构分别是宏源证券000562.SZ、国信证券、中信建投证券、中信证券(600030.SS)(6030.HK)、平安证券、中银国际证券和中金公司.

此外,第三季度企业债累计发行2,049亿元,承销额列前三位的依次是中信建投证券、国开证券和国泰君安证券.

目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.

其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.

注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算.(完)

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