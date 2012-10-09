〔中国债市〕前三季企业债发行5,142亿元,国开证券承销额仍领跑

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透上海10月9日电---据路透统计数据显示,2012年前三季度中国企业债(含集合债券)发行规模合计达5,142亿元人民币,较上年同期大增226%;其中国开证券仍领跑承销榜,以487亿元居承销额之首.
同期企业债承销额排名第二和第三位的是银河证券和国泰君安证券,承销额分别为376亿元和330亿元.
前三季企业债发行承销额第四至10位的机构分别是宏源证券000562.SZ、国信证券、中信建投证券、中信证券(600030.SS)(6030.HK)、平安证券、中银国际证券和中金公司.
此外,第三季度企业债累计发行2,049亿元,承销额列前三位的依次是中信建投证券、国开证券和国泰君安证券.
目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.
其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.
注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算.(完)
**浏览汤森路透中国债券承销排行榜,可点选<CN/LEAGC>
**浏览最新短期融资券、中期票据、企业债等信用债发行情况,可点选NEWISSUEC
--整理 边竞/李宏薇; 审校 曾祥进
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保