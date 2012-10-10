《交易视点》中国通胀预期减弱,四季度债市收益率有望延续回落--中金

路透北京10月10日电---中国大型投行--中金公司发布中国利率策略月报认为，尽管四季度经济增长有触底回升迹象，但这并不会对债市构成明显利空，关键在于四季度通胀预期有望减弱。

结合对流动性可能将逐步改善，四季度债市收益率将延续9月下旬以来的回落态势，其中3年及其以上的债券收益率仍具有一定回落空间。在品种上，依然更看好政策性银行债。

**数据前瞻**

9月份经济数据将呈现如下特征：食品同比持平但非食品同比上升，CPI同比小幅上升至2.1%，但10月有望重新回落；企业去库存进入尾声，部分工业品价格出现反弹，PPI环比跌幅进一步缩小，同比下降至-3.7%附近。

工业生产有望试探性回升，但去年高基数将使得同比下降至8.7%；拉动GDP的三驾马车中，外需受QE3和国内“稳增长”政策的影响同比有望反弹至6%附近。

内需方面，房地产投资虽然有企稳的迹象，但难以持续回升，同时制造业投资下滑的趋势仍将持续，预计投资增速将进一步回落至20%左右；假日集中在10月以及居民收入预期下降将使消费同比回落至13%附近。

3季度GDP单季同比增速进一步下滑至7.4%。贷款增量进一步上升至7500亿左右，M2增速受季节性影响反弹至13.9%。

**流动性和供需状况**

10月份对资金面不利的因素较多，包括逆回购的到期和法定准备金的补缴。但回购利率中枢也不会明显上升，7天回购利率可能围绕央行7天逆回购3.35%的利率水平窄幅波动，因为：

首先，央行继续通过发行逆回购将部分到期量延展到后续月份的可能性较大；

其次，存款在10月回流理财后多余法定准备金将退回；

第三，财政支出力度加大可能使财政存款增量低于季节性；

第四，节前机构已经备足流动性，以应对节后的资金面紧张。

进入11月份和12月份，随着流动性的进一步改善，7天回购利率均值有望回落至3%附近甚至更低。利率债净增量维持在9月份的低位，而信用债净增量预计较9月份下降，总体来看债券供给压力进一步下降。

**市场展望和投资建议**

尽管四季度经济增长和通胀都呈现触底回升的迹象，但我们认为这并不对债市构成明显的利空，关键在于四季度通胀预期有望减弱，原因包括美元企稳、极端气候因素消退、房价反弹动力不足以及信贷增速小幅回落。

结合我们对流动性将逐步改善的判断，四季度收益率将延续9月下旬以来的回落态势，但收益率的绝对水平可能暂时不会降至二季度的低位，但由于目前3年和1年期债券的利差仍较高，3年及其以上的债券收益率仍具有一定的回落空间。

在类属品种上，我们依然更看好政策性银行债。

互换方面由于债券的系统性风险降低，可减少用于对冲风险的支付固定利率的头寸，但买入现券同时支付固定利率仍能获得较高的息差。可以继续保持互换增陡交易和Shibor-Repo息差扩大交易头寸。(完)

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