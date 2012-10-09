〔西班牙财政〕今明两年将无法达成赤字目标,债务/GDP比恐逾90%-IMF

路透马德里10月9日电---国际货币基金组织(IMF)周二表示,西班牙将无法达成2012及2013年的赤字目标,而其债务相当于国内生产总值(GDP)比率将在明年升至90%以上,因其将对银行产业进行资本重组.

IMF在其财政监督报告中指出,西班牙赤字相当于GDP比率将在2012年达到7%,2013年则将为5.7%,而欧盟先前同意的目标为今年相当于GDP的6.3%,明年为4.5%.

西班牙政府上周表示,2012年公共赤字占GDP之比将达7.4%,但这当中将包含许多一次性因素,包括重整银行资本等等,而欧盟执委会已经同意在评量西班牙的种种努力时不会将此纳入考量.

欧盟执委会将在11月7日发表最新经济预估.

IMF在报告中同时指出,在现有政策下,西班牙要达成赤字相当于GDP比率低于3%的欧盟上限目标,可能已是2017年的事,而其债务相当于GDP比率将在2012年达到90.7%,2013年则将冲上96.9%.

上述的预估数据已经考量到西班牙6月申请的1,000亿欧元银行援助金的发放.(完)