〔路透调查〕亚洲货币面临重重障碍,未来一年料仅温和上涨

* 新兴亚洲货币料小幅上扬

* 资金流入和贸易收支将是关键

* 人民币偏空前景也拖累亚洲货币

路透新加坡10月9日电---路透的一项调查显示,疲弱的贸易收支、美元全线坚挺以及中国无意让人民币升值,将在未来几个月抑制亚洲货币的升势.

此次调查访问了57位分析师,他们预计未来12个月,新兴亚洲货币的涨幅将介于0.5%至3%的温和区间.

这表明,尽管发达国家央行实施了新一轮大规模货币宽松政策,亚洲货币上涨仍将面临障碍.这与过去资本流入推动韩元和印尼卢比等亚洲货币上涨的情形不同.

主要的障碍便是美元的坚挺.在全球经济形势不佳的背景下,美元持坚几乎是最基本的情形.

未来两个季度将面临一系列风险因素:欧元区有可能进入更深的衰退、围绕救助受困国家的争执、美国总统大选及其后的"财政悬崖",以及日本可能出现衰退.

"那对亚洲货币而言,是相当强劲的阻力."荷兰国际集团(ING)亚洲研究主管Tim Condon表示.

浏览路透调查相关图表,请点击(link.reuters.com/pum46s).

**贸易前景疲软**

美联储出台最新宽松举措,誓言在就业市场改善前将继续买入抵押支持证券(MBS),如此的力度在许多方面都比2010年和2008年底的措施更强.

此外再加上欧洲央行的购债计划和日本央行扩大资产购买,都大大提振全球金融市场的信心,推助新兴市场利差收窄,股市上涨.

但所有这些成本低廉的资金却仅仅进入到央行的储备或规避通胀的资产,譬如黄金和美元.

由于消费者需求或投资并无增温迹象,使得亚洲国家的贸易收支状况恶化.韩国、台湾和马来西亚等亚洲重要贸易经济体的出口已下滑;而像是印尼等国的贸易收支则在多年来首度转为逆差.

花旗银行分析师表示,根据商品贸易数据,在美联储出台第二轮量化宽松措施(QE2)时,新兴市场的季度贸易顺差约为145亿美元.到2012年上半年,其平均季度贸易收支已呈现逾300亿美元的逆差.

"两年前,新兴市场相当乐见其名目汇率走强,因为汇率走强可帮助应对通胀问题."花旗银行分析师在报告中称.

"但目前情况却不同了:新兴市场更希望汇率走贬,以因应增长的问题."

**中国前景**

人民币的悲观前景也是亚洲货币另一个重大阻力.

人民币兑美元CNY=CFXS今年迄今几无变动,而这样的表现可能会再延续一年.调查显示,人民币未来六个月可能持稳,之后料最多升值1%.

这符合各界对中国政策的解读.经常帐盈余缩减以及成长疲弱,不仅会降低人民币低估程度,也会使得政策官员难以接受汇率升值.

持乐观看法者相信,一旦中国新领导人上任后,将会有更多刺激措施出炉.汇丰的分析师称,这些刺激措施将坚稳支撑中国经济,进而吸引资金流入亚洲股市.

他们称,这对仰赖贸易的经济体货币格外有利,尤其是韩元KRW=和台币TWD=TP.

然而,如果伴随中国经济成长而来的是大宗商品价格上扬,印度和菲律宾等进口国可能出现贸易收支恶化的情况.

菲律宾披索PHP=预估12个月后仅上涨1%.披索是今年以来表现最佳的亚洲新兴货币,兑美元今年迄今上涨了5.6%.

印度卢比INR=和韩元已脱离2012年低点,但未来六个月的涨势料受限.调查显示,印度卢比未来六个月料几无上升空间,韩元则料上涨0.5%.(完)