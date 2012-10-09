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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 15:49 BJT

〔西班牙政经〕财政整顿步伐应取决于经济增长率--经济部长

路透卢森堡10月9日电---西班牙经济部长德金多斯周二称:

* 欧元区各国财长认为西班牙的财政整顿步伐应取决于经济增长率

* 西班牙将努力避免让国际货币基金组织(IMF)预测的大幅经济下滑成真.(完)

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