〔背景资料〕中国2012年前三季企业债承销排行榜

日本股市：日经指数因日圆跌势暂缓而收低，金融股续强
路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。
路透上海10月9日电---据路透统计数据显示,2012年前三季度中国企业债(含集合债券)发行规模合计达5,142亿元人民币,较上年同期大增226%;其中国开证券仍领跑承销榜,以487亿元居承销额之首.
1-9月企业债承销额排名第二和第三位的是银河证券和国泰君安证券,承销额分别为376亿元和330亿元.
前三季企业债发行承销额第四至10位的机构分别是宏源证券000562.SZ、国信证券、中信建投证券、中信证券(600030.SS)(6030.HK)、平安证券、中银国际证券和中金公司.
此外,第三季度企业债累计发行2,049亿元,承销额列前三位的依次是中信建投证券、国开证券和国泰君安证券.
以下为2012年1-9月企业债承销具体排名(按承销金额,前10位):
排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)
1 国开证券 486.53
2 银河证券 376.35
3 国泰君安证券 329.70
4 宏源证券 327.51
5 国信证券 309.00
6 中信建投证券 288.94
7 中信证券 233.35
8 平安证券 222.34
9 中银国际证券 201.01
10 中金公司 180.02
以下为2012年第三季度企业债承销具体排名(按承销金额,前10位):
排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)
1 中信建投证券 137.44
2 国开证券 118.68
3 国泰君安证券 113.68
4 银河证券 109.00
5 国信证券 108.00
目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.
其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.
注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算(完)
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--整理 边竞; 审校 李宏薇
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