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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 15:26 BJT

〔全球金市〕金价连跌两日后企稳,全球经济疑虑仍罩顶

* 黄金实货需求疲弱,买方等待价格下跌

* 技术图形显示现货金可能拉回至每盎司1,757美元

* 市场静候ECB总裁德拉吉0730GMT演说

路透新加坡10月9日电---金价周二徘徊在每盎司1,775美元附近的窄幅区间内,此前经历连续两日下跌,因美元走坚令金价受到限制.

然而市场对黄金的投机兴趣依旧不减,主要央行9月出台的刺激举措继续驱动投资者涌入黄金--对冲通胀和货币贬值的工具.

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