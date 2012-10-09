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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 15:47 BJT

〔日本股市〕收跌1.1%,企业获利与经济放缓担忧施压(更新版)

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* 软银下跌,因iPhone 5销量被竞争对手KDDI超越

* 夏普走低,此前高盛调降其评级和目标价

* 地产股表现出色,受国内资金推动 - 消息人士

路透东京10月9日电---日本股市日经指数周二跌幅为八个交易日以来最大,因投资者愈发担忧企业在公布季度财报时将下调全年财测.此前世界银行警告称中国经济成长放缓持续的时间可能比预想的要长.

移动运营商软银(9984.T)成为市场焦点,此前日本经济新闻报导,竞争对手KDDI Corp(9433.T)的iPhone 5手机订购者数量已超过软银.软银股票下挫1.2%,为主板成交值最大的个股.

汽车股走弱,铃木汽车(7269.T)挫跌2.1%,此前该公司公布,9月中国汽车销量同比锐减42.5%,因两国领土争端导致中国人抵制日货.

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