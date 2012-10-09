〔中国债市〕人民币IRS走稳,逆回购持续输血稳定市场预期

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透上海10月9日电---中国人民币利率互换(IRS)周二几无变动.公开市场逆回购维持较强操作力度,央行为资金面的持续输血稳定了市场预期,令IRS走势趋稳.
"没怎么动,短端稍微下来1个(基)点,今天市场特别清淡,没做几笔交易,"上海一银行交易员称.
他并指出,公开市场逆回购已成为央行常规操作工具,不仅能抚平资金面波动,而且通过稳定的逆回购利率定位,来平滑货币市场利率,但这也令市场利率的波动空间受限,如果持续下去,IRS的波幅或将进一步收敛.
在中秋国庆长假过后,中国央行公开市场的资金投放力度仍不减,周二逆回购操作量达2,650亿元人民币,与节前一周同期(9月25日)创下的单日纪录新高相距不远.[CN/MMTCN]
银行间市场周二主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS均出现回落.央行再次释放大额逆回购缓解资金面压力,隔夜品种回落明显;而七天及期限更长品种利率则仅小降,显示机构出借此类资金仍相对谨慎.[CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周二 3.3500/ 3.4620 3.1067/ 3.1967 3.1050/ 3.2000 3.1517/ 3.2500 3.1850/ 3.4800
周一 3.3500/ 3.4750 3.1000/ 3.2000 3.1100/ 3.2100 3.1500/ 3.2500 3.1675/ 3.4800
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变动 0.0000/-0.0130 +0.0067/-0.0033 -0.0050/-0.0100 +0.0017/ 0.0000 +0.0175/ 0.0000
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,977.65亿元,环比增长逾三成.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保