〔中国债市〕人民币IRS走稳,逆回购持续输血稳定市场预期

路透上海10月9日电---中国人民币利率互换(IRS)周二几无变动.公开市场逆回购维持较强操作力度,央行为资金面的持续输血稳定了市场预期,令IRS走势趋稳.

"没怎么动,短端稍微下来1个(基)点,今天市场特别清淡,没做几笔交易,"上海一银行交易员称.

他并指出,公开市场逆回购已成为央行常规操作工具,不仅能抚平资金面波动,而且通过稳定的逆回购利率定位,来平滑货币市场利率,但这也令市场利率的波动空间受限,如果持续下去,IRS的波幅或将进一步收敛.

在中秋国庆长假过后,中国央行公开市场的资金投放力度仍不减,周二逆回购操作量达2,650亿元人民币,与节前一周同期(9月25日)创下的单日纪录新高相距不远.[CN/MMTCN]

银行间市场周二主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS均出现回落.央行再次释放大额逆回购缓解资金面压力,隔夜品种回落明显;而七天及期限更长品种利率则仅小降,显示机构出借此类资金仍相对谨慎.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.3500/ 3.4620 3.1067/ 3.1967 3.1050/ 3.2000 3.1517/ 3.2500 3.1850/ 3.4800

周一 3.3500/ 3.4750 3.1000/ 3.2000 3.1100/ 3.2100 3.1500/ 3.2500 3.1675/ 3.4800

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变动 0.0000/-0.0130 +0.0067/-0.0033 -0.0050/-0.0100 +0.0017/ 0.0000 +0.0175/ 0.0000

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,977.65亿元,环比增长逾三成.(完)