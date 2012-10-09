宝马9月销量增长两位数 拉大与奥迪的差距

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福10月9日电---受益于中国市场的蓬勃发展，宝马(BMWG.DE)旗舰品牌宝马系列轿车9月全球销量上升逾14%，帮助宝马略微拉大了与竞争对手奥迪(VOWG_p.DE)的距离。
"我们预计四季度全球销量进一步良性增长。"宝马销售总监Ian Robertson周二发表声明称，并表示宝马"有望"创造新的全年销售记录。
前九个月，宝马系列轿车销量增加8.6%至111万辆，比奥迪同期的销量高出约12,500辆。
9月宝马旗下各品牌汽车的总销量上升11.6%至177,716辆，1-9月总销量增长8.3%至134万辆。
Robertson近期在巴黎曾对记者表示，9月宝马的销量增速将是两位数。(完)
--编译：李富强 发稿：王燕焜
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p