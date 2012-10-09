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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 15:58 BJT

〔国际油市〕沙特石油部长希望油价趋于温和,将致力平抑价格

路透利雅德10月9日电---沙特阿拉伯石油部长欧那密周二表示,沙特希望油价下降,并将采取措施使油价趋于温和.

"我们希望油价趋于温和,并将致力平抑价格,"欧那密对记者表示.

他还表示,沙特将提供满足客户所需的石油数量.

布兰特原油周二约为每桶112美元.(完)

--编译 李春喜;审校 蔡美珍

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