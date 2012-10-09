《汇市简讯》交易员对欧元/美元的下跌感到困惑

0732GMT

* 欧元/美元下跌20个点子,日本投资账户受到了欧元/日圆多仓出逃的打压

* 欧元区的超过界逢低买盘效果微弱

* 交易员不清楚到底是什么引发了卖盘

* 昨日低点/1.2804-1.3072涨势的50%回档位在1.2938

* 前方布有买单,据称在1.2920-30区域有大量的停止单.(完)

--编译 王洋; 审校 高琦

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