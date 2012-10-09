〔澳洲股市〕收升0.5%至14个月新高,因铁矿石价格大涨提振矿业股

路透墨尔本10月9日电---澳洲股市周二收高0.5%,至14个月新高,因铁矿石价格跳涨帮助抵消了全球经济成长忧虑,提振矿业股.

指标S&P/ASX 200指数涨23.4点至4,505.3点,突破4,500点的心理关口,触及2011年7月27日以来的最高收盘水平.该指标股指周一下滑0.3%,至4,481.9点.

矿商股普遍上涨,因铁矿石价格飙涨6%至每吨110.40美元,其价格较9月触及的三年低位已回升27%.

"铁矿石价格反弹已提振矿业和能源类股,"CMC Markets交易员Ben Taylor说.

"每吨逾110美元表明铁矿石价格已明显复苏,这应能缓解9月看到的利润率担忧,"他说.

第三大铁矿石企业Fortescue Metals Group(FMG.AX)跳涨6.5%,而矿业巨擎力拓(RIO.AX)升1.5%.(完)

--编译 肖群英;审校

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