〔澳洲股市〕收升0.5%至14个月新高,因铁矿石价格大涨提振矿业股

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透墨尔本10月9日电---澳洲股市周二收高0.5%,至14个月新高,因铁矿石价格跳涨帮助抵消了全球经济成长忧虑,提振矿业股.
指标S&P/ASX 200指数涨23.4点至4,505.3点,突破4,500点的心理关口,触及2011年7月27日以来的最高收盘水平.该指标股指周一下滑0.3%,至4,481.9点.
矿商股普遍上涨,因铁矿石价格飙涨6%至每吨110.40美元,其价格较9月触及的三年低位已回升27%.
"铁矿石价格反弹已提振矿业和能源类股,"CMC Markets交易员Ben Taylor说.
"每吨逾110美元表明铁矿石价格已明显复苏,这应能缓解9月看到的利润率担忧,"他说.
第三大铁矿石企业Fortescue Metals Group(FMG.AX)跳涨6.5%,而矿业巨擎力拓(RIO.AX)升1.5%.(完)
--编译 肖群英;审校
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保