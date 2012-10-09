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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 16:11 BJT

〔欧元债市〕德债期货逆转跌势反弹,因西班牙援助忧虑犹存

路透伦敦10月9日电---德国公债期货周二逆转跌势,因西班牙公债收益率(殖利率)小幅上涨,因围绕西班牙何时将申请援助存在不确定性,此前欧元区财长表示,西班牙尚不需要援助.

德债期货FGBLc1最新上涨8个跳动点,报141.47;西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB升5个基点,至5.78%.(完)

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