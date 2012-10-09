〔欧元债市〕德债期货逆转跌势反弹,因西班牙援助忧虑犹存

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透伦敦10月9日电---德国公债期货周二逆转跌势,因西班牙公债收益率(殖利率)小幅上涨,因围绕西班牙何时将申请援助存在不确定性,此前欧元区财长表示,西班牙尚不需要援助.
德债期货FGBLc1最新上涨8个跳动点,报141.47;西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB升5个基点,至5.78%.(完)
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p