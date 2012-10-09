《交易视点》中国转债安全边际出现,但回报驱动力仍不清晰--中金

路透北京10月9日电---中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略月报认为，目前转债市场具备较好的安全边际，但回报驱动力仍不清晰，仓位仅适宜从低配择机向中配靠拢。

总体看，四季度转债市场波动空间将较小，波段操作是主流选择。具体可采取反弹之后不追涨，暂时转入观望，等待逢高兑现时机。时点上，11月份可能遭遇季报业绩低预期、维稳行情“见光死”、转债供给等考验，压力将增大。

**四季度转债影响因素**

转债指数在三季度末重回年初原点。虽然总体表现不及预期，但我们在中期策略提出的“总体平淡”、“机会成本降低，但回报驱动力较上半年更为不确定”两个主要判断均得到验证。

四季度转债市场面临的影响因素来看：第一，股市：仍是决定性因素。

“准滞胀”环境不支持系统性机会，窄幅、弱势震荡难改。短期来看，企业盈利和资金成本难有突破性进展，投资者应关注的是风险溢价带来的波动。十月份仍可能有超跌反弹和政策博弈机会，但这种情绪变化不容易把握，幅度也有限。中长期转机依赖货币政策和政策红利和政策红利，对新的领导集团的观察和期待是重要变量。

第二、转债供求：是风险点也是机会。转债新的供给已经箭在弦上，但节奏不会太快，将逢高出现。目前市场对供给冲击已经有了较为充分的预期，实际冲击预计将较小。

从积极的角度看，拟发行个券至少在行业上更具特色，给投资者带来更大择券空间。从需求端看，流动性冲击有望在季度末之后缓解，市场并不缺乏新的需求者，但观望情绪浓厚。

第三、债底方面：至少继续弱化空间不大；第四、转债估值：整体处在偏低的位置，但这种低估值有其合理成分，且压制性因素尚未兑现，预计估值低位徘徊状况将继续延续，在极端情况下还存在压缩空间；第五、条款博弈：机会不多。

我们在中期策略时是从博弈“尾部风险”和相对价值的角度建议低配而非不配转债。该判断仍成立，但博弈这种尾部风险需要承担多大风险，或者说潜在下跌空间如何？我们认为下跌空间应该在2-3%之间。

未来的风险点在哪里？最值得担忧的还是在于股市长期熊市。从另一方面看，缺乏清晰的上涨触发剂可能仍是限制四季度转债市场投资价值的最关键因素。

**四季度转债市场波动空间将较小**

目前转债市场具备较好的安全边际，质押回购放开后以“时间换空间”能力增强，但回报驱动力仍不清晰，仓位仅适宜从低配择机向中配靠拢。股市缺乏趋势性机会且振幅收窄情况下，买入并持有策略失效，波段操作是主流选择。

我们在9 月中下旬提出“谈不上乐观，但左侧交易可以开始”。 下一步如何操作？

反弹之后不追涨，暂时转入观望，等待逢高兑现时机。时点上， 11 月份可能遭遇季报业绩低预期、维稳行情“见光死”、转债供给等考验，压力将增大。

**个券点金**

个券方面，我们仍建议重仓持有重工、中行、国投，少量持有恒丰、巨轮。

边际上，节前曾建议关注重工、非银行大盘转债、国电转债等的低吸机会。有所反弹之后建议持券观望，不追涨。(完)

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