《汇市简讯》英镑/美元一个月期权风险逆转指标升至0.5%

投行观点：INSTINET将CBS目标价从70美元上调至72美元，评级为买进
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* 一个月期Delta值为0.25的英镑/美元期权风险逆转指标(RR)报0.5%,偏向于英镑卖权
* 上周创下的长期低点为0.35%
* 走势与近期现汇跌至1.600相符
* 本周隐含波动率走升,一个月期为6.55%,三个月期为6.5%,一年期为7.5%
--编译 王洋; 审校 蔡美珍
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