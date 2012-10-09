《汇市简讯》英镑/美元一个月期权风险逆转指标升至0.5%

0748GMT

* 一个月期Delta值为0.25的英镑/美元期权风险逆转指标(RR)报0.5%,偏向于英镑卖权

* 上周创下的长期低点为0.35%

* 走势与近期现汇跌至1.600相符

* 本周隐含波动率走升,一个月期为6.55%,三个月期为6.5%,一年期为7.5%

--编译 王洋; 审校 蔡美珍

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