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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 16:27 BJT

〔欧元区经济〕欧洲央行总裁德拉吉称,财政整顿会在短期内打压产出

路透布鲁塞尔10月9日电---欧洲央行总裁德拉吉周二表示,毫无疑问财政整顿会在短期内打压产出.

德拉吉在被问及希腊债务可持续性时称,必须先等待三方国际贷款机构的报告.(完)

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