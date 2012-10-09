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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 16:10 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶扭转早盘跌势而收高,后市有望进一步上涨

路透曼谷10月9日电---指标东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二收高,扭转早盘触及一周低点的跌势,交易员称上海期货上涨和油价走坚都带来支撑.

TOCOM指标3月期胶JRUc6上涨3.7日圆,结算价报每公斤273.6日圆(3.50美元).该期约盘内一度触及10月2日以来的最低点263.0日圆,此后则有投机性买盘涌入.

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