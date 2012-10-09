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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 16:23 BJT

《汇市简讯》美元/日圆受78.50-78.70之间的卖盘拖累

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* 近期未能突破一目均衡云区,令短期基调趋于下档

* 今天以来在电子交易平台EBS继续于78.22-78.44的窄幅区间内交投

* 位于78.50和78.70的卖盘令美元/日圆市场承压

* 在78.00附近仍挂有大量买单,下方聚集很多停止单

* 美元/日圆执行价为78.00,78.25,78.50和78.80的期权即将到期.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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