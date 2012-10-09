《中国新债预测》七年续发国债利率预测均值3.42%,料需求尚佳

* 招标品种: 财政部今年第16期七年固息国债续发

* 招标金额: 260亿元人民币

* 招标时间: 周三(10日)9:30-10:30

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 3.38%-3.46%

* 预测均值: 3.42%(按各家机构预测值平均)

路透北京10月9日电---中国财政部周三将招标续发今年第16期七年固息国债.路透调查显示,自7月来,二级市场该期限国债收益率不断攀升,当前仍处年内相对高点,且流动性方面央行通过公开市场逆回购持续施援,资金面平稳亦可促明日新债需求,料其加权中标利率预测均值落在3.42%.

交易人士并指出,从近期二级市场表现来看,中长端利率债交投较其他券种更显活跃,亦印证该类债券的投资价值更获青睐.且四季度利率债供给有所减少,针对一些期限适中的新债势必将吸引配置资金的关注.

"觉得(七年国债收益率当前)这个位置吸引力还可以啊,跟10年的比较接近了,"上海一银行交易员称,预计中标收益率区间在3.41%-3.43%吧.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,七年期品种最新收益率为3.4173%,10年期品种最新收益率为3.4814%.二级市场上,剩余期限约6.912年的固息国债120016券tCN120016=CFXS最新成交对应收益率在3.4142%.

在中秋国庆长假过后,中国央行公开市场的资金投放力度仍不减,周二逆回购操作量达2,650亿元人民币,与节前一周同期(9月25日)创下的单日纪录新高相距不远.[CN/MMTCN]

明日续发国债采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该期债竞争性招标时间为10月10日上午9:30-10:30,16期国债当日停止交易一天.10月11日开始续发行,10月15日续发行结束.续发行部分从10月17日起与原发行部分合并上市交易.(完)