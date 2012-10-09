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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 16:19 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜小涨,寄望中国出台更多促增长措施

路透上海10月9日电---伦敦期铜周二小涨,脱离上日触及的逾一周低位,因市场寄望金属消费大国中国将在下月召开的重要会议前,祭出更多促增长政策以稳定经济.

不过,在中国本周公布多项经济数据之前,铜价可能处于窄幅区间内交易.与此同时,欧债危机以及经济合作暨发展组织(OECD)有关世界主要经济体的暗淡报告,料限制市场涨幅.

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