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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 16:54 BJT

〔英国金融市场〕英镑/美元创一个月新低且英股走低,因经济数据疲弱

路透伦敦10月9日电---英镑兑美元GBP=D4跌至一个月新低1.6003美元,英国富时100指数.FTSE小幅下滑0.3%,之前英国公布工业产出和贸易数据逊于预期.[ID:nSB2037567][ID:nSB2037551] (完)

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