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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 16:41 BJT

〔意大利数据〕第二季预算赤字规模相当于GDP的2.8%,去年同期为3.2%

路透10月9日电---意大利统计局周二公布的数据显示:

* 意大利今年上半年预算赤字规模相当于GDP的5.0%,与2011年上半年的比例一致

* 意大利今年第二季预算赤字规模相当于GDP的2.8%,2011年第二季为3.2%.(完)

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