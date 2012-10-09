〔希腊金融〕IMF称希腊到2017年无法完成五年减赤目标

标题新闻：欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称，需尽快就希腊救助检视达成协议以免生新不确定性
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路透雅典10月9日电---据周二国际货币基金组织(IMF)公布的预估,希腊将无法达成五年减债目标,而这是支持该国1,300亿欧元纾困的条件之一.
IMF在财政监察报告中称,到2017年希腊债务与国内生产总值(GDP)之比将降至152.8%,而目标为137.3%.
上述目标是希腊与IMF和欧盟在债务可持续性假设下所达成的协议,而该假设是该国取得1,300亿欧元纾困的基础.
据救助计划,预料希腊在2014年开始录得财政盈余,约相当于GDP的4.5%,从而将债务与GDP之比在2020年削减至120%左右.
而IMF的报告显示,2016年希腊才会有上述规模的财政盈余.
IMF称,"在希腊,超出预期的经济衰退幅度以及财政措施实施的延误,将再次加大完成高调减赤目标的难度."(完)
--编译 田建华;审校 张明钧
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