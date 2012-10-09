〔英国经济〕8月制造业生产数据疲弱且贸易逆差扩大,打压复苏希望

路透伦敦10月9日电---周二公布的数据显示,英国8月制造业产出降幅大于预期,且贸易逆差大幅扩大,打压了对该国下半年经济持续复苏的前景.

就在英国国家统计局公布该数据前几小时,国际货币基金组织(IMF)大幅下调了对英国经济的预估,预计今年将萎缩0.4%,2013年料仅略微增长.

8月制造业产出较前月下滑1.1%,分析师此前预估为下滑0.6%.7月下修为增长3.1%.[ID:nSB2037551]