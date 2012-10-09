〔英国经济〕8月制造业生产数据疲弱且贸易逆差扩大,打压复苏希望

标题新闻：欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称，需尽快就希腊救助检视达成协议以免生新不确定性
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路透伦敦10月9日电---周二公布的数据显示,英国8月制造业产出降幅大于预期,且贸易逆差大幅扩大,打压了对该国下半年经济持续复苏的前景.
就在英国国家统计局公布该数据前几小时,国际货币基金组织(IMF)大幅下调了对英国经济的预估,预计今年将萎缩0.4%,2013年料仅略微增长.
8月制造业产出较前月下滑1.1%,分析师此前预估为下滑0.6%.7月下修为增长3.1%.[ID:nSB2037551]
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