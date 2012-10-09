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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 17:14 BJT

〔企业并购〕英国希望与德法美三国商讨EADS与BAE的合并交易

路透布鲁塞尔10月9日电---英国国防大臣夏文达周二表示,希望与德国、法国和美国国防部长会晤,讨论欧洲宇航防务集团(EADS)与BAE(BAES.L)的合并交易.(完)

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