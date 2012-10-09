〔中国债市〕得益资金面缓和现券收益率止升企稳,但多重利空仍压制买气

路透上海10月9日电---中国银行间债市周二现券收益率止升企稳,得益于资金面缓和.但市场情绪仍偏空,买盘稀少,同时获利了结意愿又增加卖压,令市场倍显疲态.

交易员认为,基本面上,经济走势进入筑底阶段已令债市承压.同时本月市场即面临大额逆回购到期的压力,为资金面平添不确定性.同时十八大召开前,股市如有良好行情,容易撬动"股债跷跷板",从而令债市腹背受敌.因此,即使今日流动性得以缓和,但市场偏空预期不改.

"逆回购这样一轮一轮的到期,为这个月资金增添了不确定性,同时后续经济、政策走势尚未明朗,而十八大之前股市要是好的话,这些都对债市不利,所以买盘特别少."上海一银行交易员称.

中国银行间市场周二主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS均出现回落.央行再次释放大额逆回购缓解资金面压力,隔夜品种回落明显;而七天及期限更长品种利率则仅小降,显示机构出借此类资金仍相对谨慎.[ID:nSB2037751]

央行公告显示,公开市场今日共进行了2,650亿元逆回购操作,其中七天期逆回购操作量为1,650亿元,中标利率持平于3.35%;28天期为1,000亿元,中标利率亦持稳于3.60%.[ID:nSB2037461]截止目前统计,从本月11日起至25日,将陆续有逾7,000亿元逆回购到期.

中国股市沪综指周二放量收涨2%至逾两周新高.分析师指出,中共十八大会议即将召开,市场维稳预期增强,金融股及水泥基建等板块走强为大盘增添动力,沪综指四个多月来首次站上60日均线.[ID:nSB2037991]

剩余期限约9.88年的国债120015券最新成交对应收益率CN120015=CFXS在3.5000%,上日尾盘收报3.5000%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.3670 3.7611

上日 3.7336 3.8268

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.0373/2.9664

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8145/2.7465

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3211/3.2567 (完)

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