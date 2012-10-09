〔中国债市〕9月债券托管量增加3,147亿元,银行增量占近四成--中债登

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 中债登9月债券托管量增加3,147亿元
* 其中商业银行增加1,231亿元,占39%
* 不含短融,国债当月净增占总量逾三成
路透上海10月9日电---中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,9月债券总托管量增加3,147.07亿元人民币,余额达23.06万亿(兆)元.其中商业银行持仓增加1,230.95亿元,占全部增量近四成;保险、基金和信用社等亦有600亿元-200亿元不等的增加.
数据显示,商业银行9月末债券托管量为15.54万亿元(不含在上海清算所登记的短期融资券和超短融);当月基金公司债券托管增量为470.30亿元,托管余额为2.01万亿元.
从9月主要券种净认购情况来看,商业银行对国债和政策性金融债等利率产品,依旧青睐有加,成为该类券种的认购主力;而在企业债、中期票据等方面,则略有逊色.
值得注意的是,中债登数据显示9月国开行债总认购额为811亿元,超过路透统计的该行600亿元公开发行额211亿元,不排除有私募或定向发行等可能.记账式国债及农发行、进出口行等其他主要利率债净认购额则与路透统计完全一致.
按债券类别统计的托管量口径中,包括地方债在内的国债9月净增加1,044.12亿元,占总增量约33%.
数据并显示,9月共发行债券面值5,462.97亿元,本年累计发行44,846.73亿元;当月债券兑付量合计2,423.67亿元.
以下为9月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):
2012年9月末 当月增减
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商业银行 155,361 +1,231
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基金公司 20,079 +470
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保险机构 22,260 +585
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证券公司 1,525 +148
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以下为9月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):
2012年9月末 当月增减 当年增减
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政府债券 79,151 +1044 +5,312
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央行票据 16,030 -160 -5,260
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政策性金融债 76,065 +551 +11,287
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政府支持机构债 1,090 0 0
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政府支持债券 2,050 +200 +1,050
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商业银行债 11,062 +45 +1,820
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非银行金融机构债 462 0 -80
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企业债券 20,984 +488 +4,184
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短期融资券 0 -28 -5,024
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中期票据 23,401 +1,006 +3,658
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集合票据 140 +2 +47
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资产支持证券 82 0 -13
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外国债券 40 0 0
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合计 230,558 3,147 +16,982
以下为9月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):
2012年9月 2011年全年
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债券发行量
其中:本币债 5,463 69,637
美元债 -- --
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现券交割量
(银行间) 63,722 677,586
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回购交割量 120,607 1,121,477
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债券兑付量 2,424 57,600
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.
目前银行间市场多数券种由中央国债登记结算公司托管,2011年下半年短期融资券和超短期融资券(SCP)转由上海清算所托管.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 刘昕/曾祥进
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路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保