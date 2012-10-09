〔中国外汇拆借〕节前美元供应短暂吃紧已转松,年内拆借利率料难反弹

路透北京10月9日电---长假前中国银行间市场美元拆借出现短暂供应吃紧,至周二节后第二日已经转松,短端利率倒挂得以扭转.需求集中于隔夜拆借,长端需求浮现但因授信额度限制成交清淡.

交易员认为,当前美元拆借价格已基本触底,国内外经济基本面若无向好迹象,境内美元流动性充裕的现状难以改变,供给旺盛下四季度间美元拆借利率反弹的可能性较小.

"今天美元拆借很松,都集中在隔夜需求.一个因为过了月底,资产负债表的压力小很多,还有是央行巨量逆回购,用美元SWAP(掉期操作)融资人民币的需求减少,所以市场上美元很多."上海某外资行交易员称.

上海国际货币经纪公司网站刊登的交易日志显示,国庆长假前最后一个交易日(9月28日)时境内美元市场聚焦在隔夜(实际为11天)品种,隔夜美元开盘成交在0.20%位置,后迅速攀升并稳定在0.25%水平,全天需求踊跃,供应紧俏.

9月28日收盘时,隔夜美元拆借利率报0.22%,高于1周期利率0.20%,形成短端利率倒挂现象.市场人士分析,由于9月28日隔夜品种实际上横跨了十一长假,假期、季末因素叠加,加之当日供应短暂趋紧,都令该期限利率偏高.

以下为中国上海国际货币经纪有限责任公司提供的中国银行间市场中部分期限的美元拆借利率报价CFETSICAPC15,其中隔夜利率已降至0.15%,大幅低于9月28日收盘报价水平.

期限 隔夜 一周 一月 三月 六月 十二月

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买价(BID) 0.15 0.20 0.25 0.40 0.85 1.20

卖价(ASK) 0.15 0.25 0.30 0.50 1.10 1.90

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LIborLIBOR 0.15 0.17 0.21 0.35 0.61 0.95

虽然节后美元供给转松,但中长期拆借交投仍显清淡.中国中部一银行交易员称,长端目前还是不太好借,由于受到授信限制,价格仍然偏高.

前述外资行交易员亦称,目前长端一年在Libor+50(约为目前报价1.2%附近)的位置还是有需求的,因为客户能接受的价格在Libor+200左右,利息成本相当于也就3%,比人民币的融资成本还是低不少,成交较少最大问题还是授信额度.

今年余下时间内,由于人民币单边升值预期消失,境内私营部门持有美元的意愿料难降低,而拆借需求则有可能受季节因素降温,供给旺盛下预计美元拆借利率反弹的可能性较小.

一国有银行交易员预计,境内拆借市场中四季度将维持美元供给宽松的状态,交投则可能较此前降温,因客户"一是要对前三季度做出小结,二是要对明年策略做出调整,市场肯定不会像前三季度那么热闹了."

前述外资行交易员表示,境内美元拆借利率各期限出现反弹"蛮难的,基本上我觉得美元价格到底了...(美元充裕状态)不会变化,除非人民币重拾升值,一年掉期点数跌到负区间,美元价格才可能回去."

中国银行间市场周二早盘主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS均出现回落.央行再次释放大额逆回购缓解资金面压力,隔夜品种回落明显.截止目前统计,从本月11日起至25日,将陆续有逾7,000亿元逆回购到期.[ID:nSB2037751]

今年以来美元流动性泛滥使拆借利率不断下降.一年期限美元拆借利率已从年初时的4.2%降至当前1.2%的低点,创2009年初以来历史最低水平.

路透测算的境内美元一年期隐含利率CNY1YFIX=R周二报0.4620%,大幅低于Libor利率0.9535%.(完)

--发稿 李然; 审校 林高丽

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