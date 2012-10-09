〔欧元债市〕希腊发行13亿欧元六个月期国库券,收益率降至逾一年最低

标题新闻：欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称，需尽快就希腊救助检视达成协议以免生新不确定性
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路透雅典10月9日电---希腊公共债务管理局(PDMA)表示,周二希腊售出13亿欧元(16.9亿美元)的六个月期国库券,收益率较9月标售小幅下滑,创逾一年来最低.
据PDMA资料,是次标售投标倍数为1.60,低于9月4日标售的1.95倍.希腊政府支付4.46%的收益率,较上次标售低8个基点,且创2011年8月以来最低.(完)
--编译 田建华;审校 蔡美珍
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路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士称，复星地产控股已从三家银行处获得12.94亿港元(1.67亿美元)18个月期俱乐部贷款。