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债券 | 2012年 10月 9日 星期二 17:34 BJT

〔欧元债市〕希腊发行13亿欧元六个月期国库券,收益率降至逾一年最低

路透雅典10月9日电---希腊公共债务管理局(PDMA)表示,周二希腊售出13亿欧元(16.9亿美元)的六个月期国库券,收益率较9月标售小幅下滑,创逾一年来最低.

据PDMA资料,是次标售投标倍数为1.60,低于9月4日标售的1.95倍.希腊政府支付4.46%的收益率,较上次标售低8个基点,且创2011年8月以来最低.(完)

--编译 田建华;审校 蔡美珍

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