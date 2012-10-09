版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 9日 星期二 17:34 BJT

伦敦金1030定盘价为每盎司1,770.75美元,上日纽约收盘为1,774.29美元

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐