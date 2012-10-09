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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 18:01 BJT

〔中国个股〕中兴通讯证实美国思科与公司终止合作,但预期影响不大

路透上海10月9日电---中国第二大电信设备厂商--中兴通讯0763.SZ(000063.SZ)周二表示,美国思科(Cisco Systems)(CSCO.O)已中止与中兴合作协议,证实路透稍早报导.

中兴通讯在深圳证交所公告声明指出,思科已在7月中止有关设备销售协议,并表示这对公司业绩影响不大.

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