〔欧元区经济〕近期已有改善,但短期内料仍疲弱--欧洲央行总裁德拉吉

路透布鲁塞尔10月9日电---欧洲央行总裁德拉吉周二在欧洲议会经济和货币事务委员会作证.以下是其发言的要点:

**关于欧元区经济**

过去两三个月,一些问题已经改善,但我认为未来还有一段很长的艰难道路要走.

展望未来,我们预计短期内经济活动疲弱,此后只会出现非常缓步的复苏.这一前景所面临的风险偏向下档,主要涉及到数个欧元区金融市场的紧张形势.

**关于利率**

(欧元区)经济增长的源头之一,或来自于极低的利率水平,但这不是唯一的源头.

**关于"直接货币交易(OMT)"购债计划**

通过OMT干预公债市场将提供完全有效的支持,防止出现可能威胁欧元区物价稳定的破坏性情况.

如果且只要成员国遵守适当计划附带的严格而有效的条件,那么欧洲央行将通过欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)实施OMT计划.

OMT规模无限量,但就像我刚才解释的,该计划并不是没有条件.除非目标达成,或者无法遵守计划,否则无法退出OMT计划.

**关于欧洲央行活动的限制**

我们应该明白欧洲央行无法进行货币融资,而且不能在其他成员国应该做的事情上越粗代庖.对爱尔兰来说如此,对其他所有国家来说也是这样.

不难想象,欧洲央行无法取代政府行动,也不能缺少政府的配合,而大印钞票--这不会发生.

**关于通胀前景**

潜在物价压力应该依然温和,因经济小幅增长,而且长期通胀预期受到很好控制.物价前景面临的风险普遍均衡.