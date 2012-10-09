法、美科学家同获2012年诺贝尔物理学奖

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文由路透中文网编译提供)
路透斯德哥尔摩10月9日电---诺贝尔奖评审委员会周二公布，将2012年诺贝尔物理学奖颁发给法国科学家Serge Haroche和美国科学家David Wineland，以表彰他们在量子物理学上的贡献。
"获奖者通过证实直接观测量子颗粒但不破坏他们，开启了量子物理学试验的新时代。"瑞典皇家科学院在声明中称。(完)
--编译：李富强 发稿：王燕焜
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p