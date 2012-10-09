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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 18:26 BJT

法、美科学家同获2012年诺贝尔物理学奖

(本文由路透中文网编译提供)

路透斯德哥尔摩10月9日电---诺贝尔奖评审委员会周二公布，将2012年诺贝尔物理学奖颁发给法国科学家Serge Haroche和美国科学家David Wineland，以表彰他们在量子物理学上的贡献。

"获奖者通过证实直接观测量子颗粒但不破坏他们，开启了量子物理学试验的新时代。"瑞典皇家科学院在声明中称。(完)

--编译：李富强 发稿：王燕焜

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