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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 18:27 BJT

〔国际油市〕沙特石油部长希望布兰特油价跌向每桶100美元

路透利雅得10月9日电---沙特石油部长欧那密周二表示,目前布兰特油价每桶约112美元的水平仍然太高,希望跌向每桶100美元.

"我们希望油价跌向每桶100美元,"欧那密在海湾国家石油部长会议之后对记者表示.(完)

--编译 李春喜;审校 丁琦

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