〔中国经济〕中国缩减十二五铁路投资计划--报导

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译)
路透北京10月9日电---《经济参考报》周二报导，中国将十二五规划中铁路投资计划缩减5,000亿元人民币至2.3万亿元。
2011年是十二五规划的第一年，在温州动车事件和铁道部长及铁道部一些高层下台后，铁路投资迅速放缓。不过中国政府从那以后一直试图增加投资，批准铁路项目，并允许铁道部通过发行企业债融资。
铁道部7月称，2012年将再增加640亿元人民币的支出，总支出将达到5,800亿元，比最初的5,160亿元增加了12.4%。
削减后的十二五投资计划与最初的2.8万亿元人民币相比下降了近18%。报导援引未具名政府消息人士称，中国将加快铁路投融资体系改革，扩大直接融资比例，鼓励铁路运营商上市。
2006-2010年十一五期间，中国共计向铁路项目投资1.98万亿元人民币。中国政府近期批准了25个铁路项目，总造价超过7,000亿元，作为振兴经济的举措之一。
发改委批准铁道部今年发行1,500亿元人民币企业债，并且不受债务不能超过净资产40%的常规限制。（完）
--编译：李富强 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。