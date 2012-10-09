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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 18:54 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货升至逾一周高位,但高库存可能形成拖累

路透新加坡10月9日电---马来西亚棕榈油期货周二升至逾一周高位,受出口税可能调整支撑,交易员在本周即将公布的重要行业数据前敲进仓位.

一马来西亚政府部长周一称,该国将于周五讨论可能调整毛棕榈油出口税制.

"我们相信目前的毛棕榈油(CPO)价格依然偏低,预料到年底价格将进一步反弹......"Hong Leong Investment Bank的Chye Wen Fei在研究报告中称.

但库存仍可能令目前市场承压.马来西亚棕榈油局(MPOB)料将于周三公布9月库存达到纪录水平.

"即将出炉的MPOB库存水平应达到243万吨的历史高位,从而遏制价格强劲上涨的潜力,"Kenanga Investment Bank分析师Alan Lim发表研究报告称.

指标12月棕榈油期货FCPOc3跳涨3%,收报每吨2,438马币(林吉特),盘中一度升至2,455林吉特的高位,为10月1日以来首见.

总成交量为31,077口,高于通常25,000口的成交量.

路透市场技术分析师王涛称,基于波浪分析,棕榈油或将上涨至每吨2,503林吉特.(完)

--编译 肖群英; 审校 田建华

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