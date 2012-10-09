〔马来西亚期市〕棕榈油期货升至逾一周高位,但高库存可能形成拖累

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡10月9日电---马来西亚棕榈油期货周二升至逾一周高位,受出口税可能调整支撑,交易员在本周即将公布的重要行业数据前敲进仓位.
一马来西亚政府部长周一称,该国将于周五讨论可能调整毛棕榈油出口税制.
"我们相信目前的毛棕榈油(CPO)价格依然偏低,预料到年底价格将进一步反弹......"Hong Leong Investment Bank的Chye Wen Fei在研究报告中称.
但库存仍可能令目前市场承压.马来西亚棕榈油局(MPOB)料将于周三公布9月库存达到纪录水平.
"即将出炉的MPOB库存水平应达到243万吨的历史高位,从而遏制价格强劲上涨的潜力,"Kenanga Investment Bank分析师Alan Lim发表研究报告称.
指标12月棕榈油期货FCPOc3跳涨3%,收报每吨2,438马币(林吉特),盘中一度升至2,455林吉特的高位,为10月1日以来首见.
总成交量为31,077口,高于通常25,000口的成交量.
路透市场技术分析师王涛称,基于波浪分析,棕榈油或将上涨至每吨2,503林吉特.(完)
--编译 肖群英; 审校 田建华
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保