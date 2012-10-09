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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 19:08 BJT

〔亚洲橡胶〕10月9日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月9日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

*10月 265.9 15 264.5 59

*11月 267.0 66 264.0 44

*12月 268.5 282 266.0 34

* 1月 270.4 297 268.0 36

* 2月 271.9 2442 270.0 191

* 3月 273.6 10419 271.6 1645

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王洋; 审校 田建华

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