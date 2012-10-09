版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 19:17 BJT

〔标题新闻〕美国财长盖特纳访问印度时表示,他对华盛顿应对财政挑战的能力"比较有信心"

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nD8E8L101L]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐