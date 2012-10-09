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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 20:09 BJT

〔路透专访〕意大利将2012年总融资目标调升至4600亿-4650亿欧元--DMO

路透米兰10月9日电---意大利债务管理局(DMO)主管Maria Cannata在接受路透专访时称,

* 意大利将2012年总融资目标调升至4600亿-4650亿欧元,此前为4400亿-4500亿欧元

* 预计2012年底债券平均存续期为6.7年,低于2011年的约7年

* 意大利将减少2013年短期债券发行.(完)

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