〔国际油市〕亚洲燃料油价格下滑刺激需求,现货价差上扬

路透新加坡10月9日电---亚洲燃料油现货价差周二反弹,因低价格刺激了买性.

180-cst燃料油现货价差收窄逾1美元至每吨较新加坡现货报价贴水0.40美元,创下三日来最高.

现货价差代表买家愿意较指标价格支付的升水或贴水.

西方套利船货的到岸量高企,导致较低粘度的燃料油供给充足,这打压了价格,并促使10月/11月跨月价差转至正价差,为七个月来首见.

据路透的一项调查,10月西方套利船货到岸量预计较9月增加50%至520万吨左右.

不过低价格也促使买家出手购买,在实货交易窗口期据报有两笔交易,壳牌出售4万吨船货和另一艘2万吨船货,价格为较新加坡现货报价贴水0.70-0.75美元.

巴基斯坦出现需求,巴基斯坦国家石油公司(Pakistan State Oil)PSONR.UL标购45.5万吨高硫燃料油和11万吨低硫燃料油,船期为11月至明年1月.招标于10月19日结束,有效期为一周.(完)