〔国际油市〕亚洲燃料油价格下滑刺激需求,现货价差上扬

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡10月9日电---亚洲燃料油现货价差周二反弹,因低价格刺激了买性.
180-cst燃料油现货价差收窄逾1美元至每吨较新加坡现货报价贴水0.40美元,创下三日来最高.
现货价差代表买家愿意较指标价格支付的升水或贴水.
西方套利船货的到岸量高企,导致较低粘度的燃料油供给充足,这打压了价格,并促使10月/11月跨月价差转至正价差,为七个月来首见.
据路透的一项调查,10月西方套利船货到岸量预计较9月增加50%至520万吨左右.
不过低价格也促使买家出手购买,在实货交易窗口期据报有两笔交易,壳牌出售4万吨船货和另一艘2万吨船货,价格为较新加坡现货报价贴水0.70-0.75美元.
巴基斯坦出现需求,巴基斯坦国家石油公司(Pakistan State Oil)PSONR.UL标购45.5万吨高硫燃料油和11万吨低硫燃料油,船期为11月至明年1月.招标于10月19日结束,有效期为一周.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保