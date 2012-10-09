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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 21:24 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油价格跨月价差反弹,受韩国需求提振

路透新加坡10月9日电---周二亚洲石脑油价格反弹至五日高位每吨965美元,跨月价差升水反弹至每吨12美元,因韩国需求重现.

LG化学买入5万吨11月运抵丽水(Yeosu)的船货.交易商称,这笔2.5万吨11月上半月的船货,可能以成本加运费价(C&F) 每吨较日本报价高出11-12美元的价格成交.

另外2.5万吨11月下半月的船货,成交价为每吨升水12-13美元.

尽管存在不确定性,以及全球经济前景黯淡,石脑油升水坚挺,因交易商预计由于液化石油气(LPG)价格强劲以及西方汽油需求坚挺,市场供应紧缩.

部分亚洲裂解厂,LPG可以替代5-15%的石脑油给料.石脑油可以用来生产汽油.

亚洲汽油裂解价差跌至两日低位每桶12.87美元.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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