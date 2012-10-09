〔国际油市〕亚洲石脑油价格跨月价差反弹,受韩国需求提振

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡10月9日电---周二亚洲石脑油价格反弹至五日高位每吨965美元,跨月价差升水反弹至每吨12美元,因韩国需求重现.
LG化学买入5万吨11月运抵丽水(Yeosu)的船货.交易商称,这笔2.5万吨11月上半月的船货,可能以成本加运费价(C&F) 每吨较日本报价高出11-12美元的价格成交.
另外2.5万吨11月下半月的船货,成交价为每吨升水12-13美元.
尽管存在不确定性,以及全球经济前景黯淡,石脑油升水坚挺,因交易商预计由于液化石油气(LPG)价格强劲以及西方汽油需求坚挺,市场供应紧缩.
部分亚洲裂解厂,LPG可以替代5-15%的石脑油给料.石脑油可以用来生产汽油.
亚洲汽油裂解价差跌至两日低位每桶12.87美元.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保