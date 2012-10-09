〔国际油市〕柴油升水扩大,受斯里兰卡浮现新买需提振

路透新加坡10月9日电---交易员称,亚洲柴油升水周二略微升高,因斯里兰卡浮现新的需求,不过市场人气依然疲弱.

他们说,斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp(Ceypetco)正求购柴油和航空煤油,为今年12月至明年5月的定期供给合约.

一位消息人士提到,该公司目前与越南PV Oil之间有定期供给合约,且正求购500 ppm的柴油.

交易员表示,亚洲其他地区的需求依然低迷,巴基斯坦在招标中跳过现货柴油进口,求购今年11月至明年2月交付的柴油和燃料油,表明国内需求可能仍在低位.

坦桑尼亚Petroleum Importation Coordinator从瑞士石油贸易商Addax手中,买入21.96万吨柴油,2.41万吨航空燃油和8,500吨煤油,将于11月和12月交付.

该公司为这些船货支付的溢价为每吨42.98美元,此乃含汽油在内成品油的中东和地中海报价的加权平均价.

该公司的柴油购买量比上次采购减少约25%,也表明国内需求低迷.(完)