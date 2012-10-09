〔国际油市〕柴油升水扩大,受斯里兰卡浮现新买需提振

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡10月9日电---交易员称,亚洲柴油升水周二略微升高,因斯里兰卡浮现新的需求,不过市场人气依然疲弱.
他们说,斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp(Ceypetco)正求购柴油和航空煤油,为今年12月至明年5月的定期供给合约.
一位消息人士提到,该公司目前与越南PV Oil之间有定期供给合约,且正求购500 ppm的柴油.
交易员表示,亚洲其他地区的需求依然低迷,巴基斯坦在招标中跳过现货柴油进口,求购今年11月至明年2月交付的柴油和燃料油,表明国内需求可能仍在低位.
坦桑尼亚Petroleum Importation Coordinator从瑞士石油贸易商Addax手中,买入21.96万吨柴油,2.41万吨航空燃油和8,500吨煤油,将于11月和12月交付.
该公司为这些船货支付的溢价为每吨42.98美元,此乃含汽油在内成品油的中东和地中海报价的加权平均价.
该公司的柴油购买量比上次采购减少约25%,也表明国内需求低迷.(完)
--编译 肖群英;审校 田建华
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保