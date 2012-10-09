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市场报道 | 2012年 10月 9日 星期二 21:43 BJT

〔美国股市〕开盘小跌,即将迎来财报季

路透纽约10月9日电---美国股市周二开盘小跌,在近期上涨后投资者几乎找不到买入的理由,他们等待今日晚些时候开启的财报季.

道琼工业指数.DJI下跌22.73点,或0.17%,至13,560.92点.标准普尔500指数.SPX下跌2.27点,或0.16%,至1,453.61点.Nasdaq综合股价指数.IXIC跌9.84点,或0.32%,至3,102.52点.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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