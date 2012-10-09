〔美国股市〕开盘小跌,即将迎来财报季

投行观点：INSTINET将CBS目标价从70美元上调至72美元，评级为买进
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路透纽约10月9日电---美国股市周二开盘小跌,在近期上涨后投资者几乎找不到买入的理由,他们等待今日晚些时候开启的财报季.
道琼工业指数.DJI下跌22.73点,或0.17%,至13,560.92点.标准普尔500指数.SPX下跌2.27点,或0.16%,至1,453.61点.Nasdaq综合股价指数.IXIC跌9.84点,或0.32%,至3,102.52点.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
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