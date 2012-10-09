〔美股盘后〕美国铝业在公布第三季业绩后股价上扬2.6%

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透纽约10月9日电---美国铝业(ALCOA)(AA.N)周二在美股盘后交易中上扬2.6%,之前该公司公布了第三季业绩.
美国铝业公布第三季持续经营业务每股亏损为0.13美元,不包括特殊项目的持续经营业务每股收益为0.03美元.营收为58亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,市场预计美国铝业第三季营收为55.4亿美元,每股收益为0美元.(完)
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--编译 李军;审校 母红
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p