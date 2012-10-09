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2012年 10月 9日 星期二 21:52 BJT
〔投行观点〕花旗给予NetApp
初始评级为中性,目标价34美元
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.
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投行观点：INSTINET将CBS目标价从70美元上调至72美元，评级为买进
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
投行观点：KBW将CNO金融集团目标价从21美元上调至22美元
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