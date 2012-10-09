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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 22:12 BJT

〔美国热股〕瑞信将百度评级下调至表现劣于大盘,后者早盘重挫逾3%

路透10月9日电---据benzinga.com报导,瑞信将中国搜索引擎百度(BIDU.O)评级从中性下调至表现劣于大盘,指因广告市场表现逊于预估,新同业的加入加剧了竞争,以及很难将移动搜索流量转化成收入.

在周二早盘交易中,百度股价重挫3.84%,至109.87美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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