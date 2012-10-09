〔美国热股〕礼来一药物可减少轻微症状老年痴呆症患者的记忆力衰退

路透10月9日电---制药企业礼来(Eli Lilly)(LLY.N)表示,其治疗老年痴呆症的试验性药物在18个月内使有轻微症状的患者的记忆力衰退减少34%,为申请监管当局批准该药上市提供了可能的依据,但这种药对症状更严重的老年痴呆症没有疗效.