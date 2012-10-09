〔美国热股〕英特尔目标价和评级遭调降,早盘股价大跌逾2%

路透10月9日电---Bernstein将英特尔(INTC.O)评级从"表现与大盘一致"下调至"表现逊于大盘",并调降其目标价;另一研究机构Robert W. Baird & Co将英特尔目标价从32美元下调至26美元,指因市场对笔记本电脑需求疲弱.