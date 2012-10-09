〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.100%,投标倍数为4.55

标题新闻：欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称，需尽快就希腊救助检视达成协议以免生新不确定性
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路透华盛顿10月9日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.100
中值 0.095
低值 0.080
投资 0.101
价格 99.974722
高值得标比率 72.35%
投标倍数 4.55
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 32,000,434,700
总投标 145,623,367,200
竞争性投标得标 31,105,067,500
非竞争性投标得标 620,367,200
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/10/11
到期日 2013/01/10
CUSIP码 9127955V9
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 母红;审校 李军
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路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士称，复星地产控股已从三家银行处获得12.94亿港元(1.67亿美元)18个月期俱乐部贷款。