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债券 | 2012年 10月 9日 星期二 23:34 BJT

〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.100%,投标倍数为4.55

路透华盛顿10月9日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.100

中值 0.095

低值 0.080

投资 0.101

价格 99.974722

高值得标比率 72.35%

投标倍数 4.55

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 32,000,434,700

总投标 145,623,367,200

竞争性投标得标 31,105,067,500

非竞争性投标得标 620,367,200

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/10/11

到期日 2013/01/10

CUSIP码 9127955V9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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